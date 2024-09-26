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Экс-адвокат Пашаев предлагал поехавшим на СВО заключенным услуги за деньги

Арестованный экс-адвокат Эльман Пашаев предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, за деньги отсидеться в тылу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пашаев предлагал поехавшим на СВО заключенным услуги за деньги
© РИА Новости

По данным канала, бывший адвокат зарабатывал на заключенных, когда служил в 95-м полку. Известно, что к услугам Пашаева прибегли пять человек, теперь они намерены подать на юриста в суд. Предварительно, Пашаев смог получить от них несколько десятков миллионов рублей.

Жена одного из заключенных рассказала каналу, что в марте этого года ее муж решил отправиться на СВО вместо отбывания срока в колонии. Пашаев предложил устроить мужчину в полк в тылу, попросив за услугу 1,2 млн рублей. Женщина в последний момент отказалась от услуг адвоката.

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Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября 2024 года. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

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Эльман Пашаев
Москва
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