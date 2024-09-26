Вице-мэра Владивостока отпустили под домашний арест

Во Владивостоке суд отпустил под домашний арест вице-мэра города Алексея Ляйфера. Об этом сообщает ТАСС.

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Мужчина проходит обвиняемым по статьям 33, 286 УК РФ («Подстрекательство к превышению должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в декабре 2021 года заместитель главы города убедил работника администрации Владивостока незаконно передать группе местных жителей земельный участок площадью более девяти тысяч квадратных метров по цене, составляющей пять процентов его кадастровой стоимости. Таким образом бюджету был нанесен ущерб на более чем 20 миллионов рублей. Правоохранители также выяснили, что в 2018 году Ляйфер получил взятку от представителя юридического лица. Взамен он помог заключить договор аренды участка во Владивостоке.

Ляйфер был арестован 15 января 2023 года.