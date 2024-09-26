В трех областях Украины повреждено оборудование электроподстанций

Оборудование электроподстанций повреждено в Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

По данным ведомства в Telegram-канале, из-за повреждения оборудования подстанций и возникновения возгорания нарушалось энергоснабжение потребителей в Киевской и Ивано-Франковской областях. Произошло также возгорание подстанции в Днепропетровской области, при этом отключалась линия электропередачи.

В Одесской области во время воздушной тревоги отключалась линия электропередачи, обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также снижал нагрузку один из объектов.

Всего по разным причинам на утро четверга на Украине остаются частично или полностью обесточенными 585 населенных пунктов.

Ранее в течение ночи сообщалось о серии взрывов в Киеве, Киевской, Ивано-Франковской и некоторых других областях страны.