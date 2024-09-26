Фигурант дела экс-замминистра Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях

Фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова предпринимал попытки скрыть факты участия в совершении преступлений. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

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О попытках одного из обвиняемых скрыть свое участие в преступлениях свидетельствуют результаты оперативной работы и следственных действий, уточнило агентство.

При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы денег

Ранее стало известно, что крупные суммы денег наличными обнаружили при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Обыски проходили по месту жительства и работы. Позже сообщалось, что следствие сочло незаконным происхождение денег, найденных по делу Иванова.

Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».