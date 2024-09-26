Генерал Попов добивается переноса судебного процесса в Запорожскую область

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов намерен вместе со своей защитой добиваться переноса процесса в Запорожский суд. Об этом сообщил адвокат Сергей Буйновский, слова которого передает «Коммерсантъ».

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«Согласно Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу РФ мы имеем право оспорить вынесенное судом постановление о принятии к производству дела на том основании, что оно подсудно другому суду. В УПК говорится, что уголовное дело должно рассматриваться по месту совершения предполагаемого преступления,», — сказал он.

Генерал Попов пожаловался на следователя

24 сентября стало известно, что уголовное дело Попова начнут слушать в Тамбовском гарнизонном военном суде в октябре.

В мае cуд арестoвал генерала на два месяца. По версии CК, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

ТАСС сообщал, что обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майору Ивану Попову не удалось обжаловать срок, установленный для ознакомления с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Попову под домашним арестом запретили гулять.