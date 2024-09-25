В Петербурге мужчину будут судить за попытку заколоть подростка ножом

В Петербурге будут судить 53-летнего мужчину, обвиняемого в попытке заколоть ножом подростка, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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По информации пресс-службы, инцидент произошел 19 марта текущего года на Ладожском вокзале. Пьяный мужчина приставал к людям, и подросток сделал ему замечание. После этого нетрезвый гражданин достал нож и вонзил лезвие в грудь несовершеннолетнего. На помощь пострадавшему пришел очевидец, который пресек действия агрессора.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в Красногвардейский районный суд.

До этого курьер наехал на москвича и воткнул нож ему в руку после замечания. Потерпевший сам вызвал на место скорую и попал в больницу с травмой локтевого нерва и кости. Ему провели срочную операцию.