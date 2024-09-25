Балкон с пенсионеркой рухнул в российском регионе

В Светогорске Ленинградской области вместе с хозяйкой квартиры рухнул балкон пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает региональное управление СК.

© СК

Инцидент произошел в доме №7 по улице Коробицына. В результате обрушения балкона пострадала 74-летняя пенсионерка, она находится в больнице, у нее открытый перелом ноги.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. В частности, уже был допрошен гендиректор управляющей компании, обслуживающей дом, где произошло обрушение балкона.