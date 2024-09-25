Москвич украл из пункта выдачи заказов товаров на 3,5 млн рублей

Житель Москвы украл товары на сумму более 3,5 млн рублей из пункта выдачи заказов компании Wildberries, в котором он работал, сообщает столичная прокуратура. После этого 21-летний мужчина продал украденные товары и потратил деньги на себя.

Молодой человек использовал фальшивый аккаунт для совершения заказов на различные товары, включая электронику, одежду и парфюмерию. Затем он скрывал украденные товары в местах, где их не видели камеры наблюдения. В день своего ухода с работы, он раньше обычного ушел и унес с собой украденные товары, исчезнув без следа.

Кроме того, он признался в схожем преступлении, совершенном в другом пункте выдачи с соучастниками. Ему предъявлено обвинение в крупной краже.

Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что в отношении менеджера пункта выдачи заказов, избившего пенсионера, проводится внутренняя проверка. Там уточнили, что после конфликта в ПВЗ были немедленно вызваны органы правопорядка. Компания осуждает действия менеджера и прикладывает усилия, чтобы подобное не повторилось, говорится в комментарии.

Об избиении пенсионера сообщила московская прокуратура. Там уточнили, что в ПВЗ на улице Бирюлевской сотрудник ударил мужчину в область головы, а затем толкнул, из-за чего пожилой житель столицы упал на пол.