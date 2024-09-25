Экс-мэр Сочи отказался признавать вину в растрате

Адвокат экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Павел Зайцев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину по делу о крупной растрате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил Зайцев, Копайгородский не признает свою вину по обвинению в растрате.

«Вину доверитель не признает», — рассказал адвокат.

Напомним, что ранее Копайгородского задержали в Луганске, где он находился после того, как уехал добровольцем в зону СВО. После этого он был доставлен в Москву, а у него дома прошли обыски. Позже его обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК России — «Совершение хищения чужого имущества путем присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере».