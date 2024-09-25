Пристававший к прохожим мужчина-квадробер убежал от полиции в Москве

В Москве рядом с ТЦ «Авиапарк» взрослый мужчина, изображающий квадробера, приставал к прохожим, не давая им пройти, сообщает ОСН. Гражданин бегал на четвереньках и требовал от прохожих ласки. Он сопровождал свои просьбы мяуканьем. Как отмечает Telegram-канал «Что там в Москве?», после этого квадробер убежал от полиции в торговый центр

По предварительным данным, инцидент случился 23 сентября. СМИ отмечают, что в последнее время случаи с квадроберами участились.

Ранее жительница Санкт-Петербурга написала заявление в полицию на местных квадроберов. 47-летняя женщина сообщила правоохранителям об агрессивной девочке в маске. По ее словам, она гуляет с большой собакой без намордника и бросает палки в других детей, чтобы спровоцировать животное.

Семейный психолог Лариса Кононова объясняет, что квадробинг — это форма выражения для детей, которая не представляет опасности для подрастающего поколения при увлечении в рамках разумного. По ее словам, подобные интересы постоянно меняются. Она обращает внимание, что квадробинг интересен младшим подросткам до 14 лет, а в более старшем возрасте такие занятия становятся скучными для ребенка.