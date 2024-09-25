Полицейский застрелил напавшего на него автоугонщика в Калининградской области

В Полесском районе Калининградской области полицейский застрелил из табельного оружия подозреваемого в автоугоне, сообщает «Клопс». Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 сентября, злоумышленник напал на правоохранителя, а затем пытался сбежать.

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Все произошло, когда двое сотрудников полиции Гурьевского района забирали 31-летнего задержанного из отдела полиции Полесска. Мужчина в наручниках находился на заднем сиденье служебного автомобиля рядом с участковым. На выезде из Полесска конвоируемый попытался завладеть оружием участкового, а потом приставил к его горлу нож и потребовал остановить машину и отпустить его.

После того как водитель затормозил, участковый выскочил из машины и выстрелил в сторону убегающего. Задержанный скончался на месте. Во время инцидента ранение получил также и полицейский. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции из американского штата Айова Итан Бок выстрелил в собаку на глазах у владельцев питомца и маленьких детей, в результате чего та скончалась. Инцидент произошел, когда блюститель порядка прибыл на вызов из-за агрессивных собак. Когда полицейский приехал на место, одна из них бросилась на него, в ответ мужчина произвел два выстрела из табельного оружия.