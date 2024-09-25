Уголовное дело возбудили в отношении журналистки Фельгенгауэр*

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неисполнении правил иноагента в отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом, настоящая фамилия - Шадрина). Об этом сообщили в правоохранительных органах. ТАСС

«СК [РФ] возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента) в отношении Шадриной Т. В.», — рассказал источник. Газета.Ru

31 мая 2023 года суд Москвы оштрафовал журналистку за нарушение закона об иноагентах. Поводом стал ролик на ее YouTube-канале, в котором отсутствовала маркировка о создании материала иноагентом. Lenta.ru