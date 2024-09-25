Уголовное дело возбудили в отношении журналистки Фельгенгауэр

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неисполнении правил иноагента в отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом, настоящая фамилия - Шадрина). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 33.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента) в отношении Шадриной Т. В.", - сказал собеседник агентства.

Журналистке грозит до двух лет лишения свободы в случае признания ее вины.

По версии следствия, Фельгенгауэр опубликовала 17 января 2024 года в Telegram-канале сообщение без указания на то, что оно распространено человеком, включенным в реестр иноагентов, это стало причиной возбуждения дела.

В мае 2023 года Никулинский суд назначил Фельгенгауэр 30 тыс. рублей штрафа за появившийся на ее YouTube-канале 9 февраля ролик "Богатые тоже прячут", в котором отсутствовала маркировка о том, что видеоматериал создан иноагентом. После этого Роскомнадзор составил в отношении Фельгенгауэр протокол об административном правонарушении и направил его в суд. В декабре того же года суд и назначил журналистке штраф.

В настоящее время журналистка проживает за переделами РФ.