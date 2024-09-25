Раскрыты подробности дела экс-подчиненного Тимура Иванова

Уголовное дело о растрате в отношении Антона Филатова, который является бывшим руководителем нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний и экс-подчиненного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, связано с хищением свыше трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Газета.Ru

«Настоящее уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ 30 марта 2016 года в отношении Филатова и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по фактам хищений денежных средств ООО коммерческий банк «Интеркоммерц» в сумме свыше 3 млрд рублей путем их перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты», - говорится в документах. ТАСС

Ранее 25 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил ему арест по делу о растрате до 3 декабря. Lenta.ru