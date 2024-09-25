Задержанному экс-мэру Сочи грозит до 10 лишения свободы

Задержанному по делу о растрате экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до 10 лет лишения свободы за это преступление. Об этом сообщили в правоохранительных органах. ТАСС

По информации Мещанского суда Москвы, ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. В данный момент суд рассматривает ходатайство о заключении бывшего мэра под стражу. Газета.Ru

Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года, до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая этого года Копайгородский попросил освободить его от должности. В середине сентября стало известно, что он проходит службу в зоне СВО в ЛНР. Российская газета