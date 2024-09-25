Задержанному экс-мэру Сочи грозит до 10 лишения свободы

Задержанному по делу о растрате экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до 10 лет лишения свободы за это преступление. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В случае признания виновным, Копайгородскому по статье об особо крупной растрате грозит до 10 лет лишения свободы, а также крупный штраф", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Копайгородский, отправившийся на службу в зону проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике (ЛНР), задержан силовиками региона.

Позже в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заммэра Сочи Олега Бурлева. Подробности в интересах следствия пока не разглашаются.

Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года, ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая глава администрации Сочи Копайгородский обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить его отставку в связи с переходом на новое место работы. Депутаты горсобрания приняли отставку Копайгородского. 12 сентября в ветеранских округах ТАСС сообщали, что Копайгородский проходит службу в зоне СВО в ЛНР.