Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов и экстремистов

Экс-сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков, которые обвиняются в содействии террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области. <...> Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Также в перечень внесен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.