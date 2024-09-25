Названа причина экстренной эвакуации в одинцовском филиале МГИМО

Правоохранительные органы Подмосковья сообщили, что в одинцовском филиале МГИМО произошла эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии, все студенты были эвакуированы. Кроме того, в учебном заведении были отменены занятия. Взрывное устройство пока обнаружено не было.

«Студентов эвакуировали, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее ученики и учителя экстренно покинули школу на Ставрополье из-за угрозы взрыва.