Следователи раскрыли две основные версии похищения и расправы над 47-летней предпринимательницей из Балаково Саратовской области Натальей Алешниковой. Lenta.ru

Расправа над предпринимательницей могла произойти из-за похищения автомобиля или из-за любовного треугольника. Источник в правоохранительных органах рассказал RT, что не исключается версия заказного убийства: по предварительной информации, у замужней Натальи могла быть близкая связь с женатым мужчиной. RT на русском

Ранее Алешникову без признаков жизни нашли в ее автомобиле. Российская газета