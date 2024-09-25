В Узбекистане учительница избила школьника за просьбу вести урок на русском

В одной из школ Ташкента преподавательница избила ученика, попросившего вести урок на русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой. Российская газета

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», педагогу, которая на своем первом уроке разговаривала только на узбекском языке, это замечание не понравилось настолько, что она решила наказать подростка. Газета.Ru

Отмечается, что Рахмонова взяла ситуацию на личный контроль. Она объяснила, что учитель находилась на испытательном сроке и официально не трудоустроилась в школе. По ее словам, ученик шестого класса не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает. Lenta.ru