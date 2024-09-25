Участник «Битвы шефов» погиб в результате пожара в своем ресторане

Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша погиб во время пожара в своем ресторане в Краснодаре. Информацию о его смерти подтвердили в Telegram-канале заведения.

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«Сегодня из жизни ушел наш родной человек, сын, брат, друг. Сгорел… проводка… Благодарим всех за поддержку!» - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, ресторан «У шефа» загорелся около трех часов ночи. Павел Чеша «пытался потушить все своими силами, но не справился», пишет канал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что пожар начался в 03:32, потушить его удалось только к 4:00 мск. Площадь пожара составила 15 кв. м. В ведомстве пояснили, что точная причина возгорания выясняется, пишет «Коммерсант».

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