Петербургский расчленитель вдохновлялся сериалом «Во все тяжкие»
Источник РЕН ТВ рассказал, что петербургский расчленитель Михаил Сафонов решил разделать труп своей возлюбленной, вдохновившись сценой из сериала «Во все тяжкие». Изначально тело девушки не поместилось в бочку, которую он планировал залить кислотой, поэтому он решил расчленить его.
Расчлененное тело девушки не влезло в бочку, она не закрывалась из-за торчащего туловища. После этого Сафонов вспомнил эпизод сериала «Во все тяжкие», в котором главные герои растворили тело жертвы в кислоте, чтобы замести следы, и решил повторить этот способ, — рассказал источник.
При этом источник рассказал, что о трупе в квартире знали друзья Сафонова. Они обещали помочь ему с утилизацией останков.