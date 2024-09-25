Участник шоу «Битва шефов» сгорел заживо

Бывший шеф-повар ФК «Краснодар» и участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша сгорел заживо во время пожара в своем ресторане, сообщает Telegram-канал Mash. Его заведение в столице Кубани загорелось ночью, предположительно, из-за короткого замыкания.

Отмечается, что мужчина пытался потушить все своими силами, но не справился. После ликвидации огня, спасатели обнаружили его тело.

В 2019 году у Чеши обнаружили лейкемию, но он смог побороть болезнь. У него осталась жена и шестимесячная дочь.

Ранее в Китае чуть не сгорели заживо в отеле российские туристы из Владивостока. Инцидент произошел в городе Яньцзи. Огонь охватил пристройку над рестораном и кухней. По словам одной из туристок, буквально за несколько минут весь коридор заволокла черная копоть, которая «душила и резала глаза». Туристы начали звать на помощь. Лишь спустя 10 минут благодаря другим гостям отеля россияне сквозь дым покинули номер.

В июле девушка сгорела заживо во время прохождения квеста в Махачкале. Прокуратура Дагестана организовала проверку. По данным Telegram-канала Mash Gor, в момент пожара в заведении находились две молодые пары, пришедшие «пощекотать нервы». Возгорание началось, когда сотрудник заведения отбросил специальную подожженную перчатку в сторону, где лежали бензопилы с керосином.