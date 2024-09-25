Суд арестовал оскорблявшего славянских девушек блогера

Чертановский районный суд отправил под стражу блогера из Таджикистана Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), который в своих роликах оскорблял девушек славянской внешности. Об этом пишет ТАСС.

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Напомним, что блогера задержали 7 января. Причиной стали ролики, которые он снимал и выкладывал в Интернет. В частности, в одном из них он заявил, что «скоро все русские девушки будут наши». Уголовное дело было возбуждено по статье о возбуждении ненависти или вражды, которые приравниваются к унижению человеческого достоинства.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода С. Д. удовлетворено», - пояснили в суде.

Ранее блогер был отправлен судом под подписку о невыезде, однако прокуратура обжаловала это решение.

По данным Mash, в правоохранительных органах посчитали, что Джумабой сможет сбежать на родину. Салмону Раджабзоде грозит либо штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей, либо тюремное заключение на срок от трех до шести лет.