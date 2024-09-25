Назван возможный срок, который грозит убийцам женщины в Балаково

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ после похищения и убийства 47-летней женщины в городе Балаково Саратовской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок более 20 лет.

Напомним, что жительницу Балаково похитили в ночь на 23 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Потерпевшую затолкали в ее же авто двое неизвестных, после чего скрылись с места происшествия. 25 сентября стало известно, что похищенную нашли с перерезанным горлом — ее тело лежало рядом с автомобилем, который бросили на окраине города.

По данным канала, сейчас следователи расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой). Рассматриваются две основные версии: похищение с целью похищения авто или же «разборки» из-за любовного треугольника. Предварительно, у замужней женщины могла быть близкая связь с женатым мужчиной. У погибшей остался сын.