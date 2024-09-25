Суд арестовал двух офицеров таможни, «сливших» служебную информацию

Дорогомиловский суд Москвы принял решение арестовать двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о передаче информации для служебного пользования третьим лицам за взятку. Об этом пишет ТАСС.

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Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось издание, следствие предоставило суду явку с повинной Романа Тархова и показания о том, что он был посредником в передаче денег сотруднику таможенной службы за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров.

При этом следствие обратило внимание на то, что доступ к данной информации был только у сотрудников таможни.

Ранее в Башкирии по делу о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве были задержаны начальник отдела полиции города Октябрьский и его заместитель, начальник следственного отдела.