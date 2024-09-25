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Newsweek: автобус в Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен

Автобус в американском Лос-Анджелесе, предположительно, захвачен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Появились сообщения о захвате автобуса в Лос-Анджелесе
© globallookpress.com

Издание отмечает, что в транспортном средстве могут находиться заложники. Автобус окружен правоохранителями из полицейского управления Лос-Анджелеса. Рядом также находятся вооруженные спецназовцы.

Ранее полицейские в США задержали женщину, которая вошла с оружием в здание Федерального бюро расследований (ФБР) в городе Сиэтл.

Инцидент произошел в центре города, на углу Третьей авеню и Спринг-стрит. Спецназ ФБР и полицейские вели переговоры с женщиной около часа, после чего ее взяли под стражу. Во время инцидента не было захвачено ни одного заложника.

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Крис Кристи
Нью-Йорк
Лос-Анджелес
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