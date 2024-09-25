В центре Москвы мужчина напал на врачей скорой помощи

Мужчина напал на врачей скорой помощи в центре Москвы, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Инцидент произошел в Таганском районе Москвы. Мужчина вызвал медиков, пожаловавшись на ухудшение самочувствия, а по приезде врачей набросился на них с кулаками", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что противоправные действия пресекли оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.