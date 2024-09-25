ФСБ сообщила о приговоре в 25,5 года агенту СБУ за теракты в Подмосковье

В законную силу вступил приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Недильскому за госизмену и теракты на территории Подмосковья. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Московскому региону. Lenta.ru

«Определением Апелляционного военного суда основное наказание уменьшено до 25 лет 6 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений», — отмечается в сообщении пресс-службы ФСБ. Газета.Ru

12 июля 2022 года Недильский бросил бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата в Можайске, пожара не произошло. Следующую попытку поджога он совершил 15 сентября в городском округе Шаховская - там удалось добиться сильного возгорания. На следующий день его задержали правоохранители. Вести Подмосковья