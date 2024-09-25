Мертвого котенка нашли возле дома отравившейся красноярской семьи

Возле дома отравившейся в Красноярском крае семьи обнаружили мертвого котенка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, труп отправили на экспертизу.

Напомним, что ранее в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей, а их родители попали в больницу. Сообщалось, что причиной могли стать курица с приправой или пельмени на развес. По другой версии, семья могла отравиться химикатами, которые перепутали с приправами.

СК объявил результаты экспертизы еды отравившейся семьи в Красной Сопке

Позже в СК сообщили, что в пробах, взятых у членов семьи, нашли следы инсектицидного средства от насекомых. Вместе с тем следователи отметили, что говорить об отравлении семьи дихлофосом преждевременно, а медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заявлял, что распыленный в аэрозоли дихлофос не способен вызвать такие последствия. В пельменях и курице же не нашли опасных веществ, как и в остальных продуктах из дома семьи.