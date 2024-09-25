Объявлено вознаграждение за поиск пропавшей в Индонезии россиянки

100 тысяч рублей готовы выплатить за нахождение российского дизайнера Александры Мордовиной, которая пропала в Индонезии. Как сообщает Telegram-канал Shot, официальные поиски женщины прекращены.

© Соцсети

Сейчас россиянку разыскивает группа волонтеров, которые осматривают территорию с помощью дронов. Кроме того, к поискам привлекли местных охотников, которые хорошо знают окрестности. Им платят по 1 тысяче долларов за каждые пять дней поисков, однако к результатам это пока не привело.

Волонтеры отмечают, что у Мордовиной есть все шансы выжить — если она просто заблудилась, а не упала со скалы и разбилась. В лесу из диких зверей обитают только обезьяны и кабаны. Близкие от отчаяния назначили вознаграждение в 15 млн рупий (около 100 тысяч рублей) тому, кто найдет женщину. Бывший супруг пропавшей ее местонахождением не интересуется.

Напомним, что Мордовина поехала в одиночку на активный вулкан Ринджане на острове Ломбок. В последний раз она выходила на связь 30 августа. Родственники стали бить тревогу: раньше женщина так надолго не пропадала, а восхождение обычно занимает всего два дня.