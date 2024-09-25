В Петербурге задержали пастора лютеранской церкви

В Санкт-Петербурге задержали пастора лютеранской церкви Святых Петра и Павла Михаэля Шварцкопфа. Об этом сообщается в официальном сообществе Петрикирхе во «ВКонтакте».

Как рассказали в церкви, задержание произошло вчера, 24 сентября. Официальной информации о причинах и сроках ареста пока нет.

«Вместе молимся о благополучном разрешении ситуации», — добавили там.

Шварцкопф служит в Петрикирхе с 2013 года. Кроме того, он является пробстом (старшим пастором) лютеранских общин в Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. В 2014 году его назначили представителем Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви России.