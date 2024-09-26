Шесть спасателей пострадали при обстреле Донецка

Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

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«В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели тушили пожар в Петровском районе города. В это время украинские войска нанесли удар поблизости от пожарной автоцистерны.

Пострадавшие доставлены в больницу с контузией.

Украинский беспилотник ранее сбросил взрывоопасный предмет на поселок Озеряновка в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего местная жительница получила ранения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Инцидент произошел 21 сентября. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая — градоначальник не уточнил.

Украинские войска атакуют объекты в Горловке, которая находится 50 км севернее Донецка. Так, 20 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой массив «Строитель», в результате чего ранения получили 10 человек.