Стало известно, в чем подозревают задержанного экс-мэра Сочи

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Копайгородский занимал должность мэра города с сентября 2019 по май 2024 года, после чего ушел в отставку по собственному желанию. Затем он решил принять участие в специальной военной операции как доброволец. Сегодня СМИ сообщили о задержании Алексея Копайгородского в Луганске в рамках уголовного дела.

Бывший градоначальник проходит по делу о продаже мест на кладбищах, по которому ранее был задержан советник мэра Родион Пищур, пишет Shot.

По версии следствия, в Сочи организованная преступная группа за одно захоронение на местных кладбищах просила с родственников от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Ежемесячный доход от таких действий составлял от 10 до 15 миллионов рублей, отмечает канал.

При этом источники РИА Новости в силовых структурах сообщили, что в отношении Копайгородского проводятся следственные действия. Обыски сегодня проходят также у бывшего заместителя мэра Сочи Олега Бурлева и у главы Хостинского района курорта Ивана Савина.