Курьер напал с ножом на прохожего в Москве

Курьер на электровелосипеде врезался в жителя столицы и после напал на него с ножом. Удар пришелся в руку потерпевшего, он провел в больнице два дня. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— На него посыпались оскорбления, а, обернувшись, он увидел летящего с перцовкой и ножом оппонента. Нападавший распылил струю из баллончика в лицо и попытался нанести удар в сердце, но мужчина успел закрыться рукой, куда и воткнулось лезвие, — передает слова собеседника Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел возле станции метрополитена «Бабушкинская». Пострадавшего доставили в больницу с серьезной колотой раны руки, где он провел около двух дней.

Пострадавший обратился к сотрудникам правоохранительных органов. По словам его адвоката, дело могут завести по статье о покушении на убийство. Силовики разыскивают нападавшего.

Ранее 21 сентября в селе Тарнополь произошла стычка между детьми. В разгар ссоры 15-летний школьник достал нож и несколько раз ударил знакомую девочку тремя годами младше.