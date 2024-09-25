Замминистра спорта российского региона задержали за коррупцию

В Ростовской области задержали заместителя министра спорта Светлану Гадарову. Lenta.ru

«Она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Гадарову подозревают в коррупционном преступлении», — сообщает Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону» cо ссылкой на источник в силовых структурах региона. Отмечается, что Гадарову задержали 23 сентября. На следующий день силовики провели обыски на рабочем месте и дома у замминистра физической культуры и спорта Ростовской области. Газета.Ru

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