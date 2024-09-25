Нарушители в Дагестане избили сотрудников ДПС

В Тарумовском районе Дагестана трое местных жителей избили сотрудников ДПС, находившихся при исполнении. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 сентября около 17 часов в селе Раздолье Тарумовского района республики.

«Подозреваемые, действуя группой лиц, в целях воспрепятствования законным действиям сотрудникам ДПС ГИБДД МВД по РД, находящимся при исполнении своих служебных обязанностей, применили в отношении последних насилие, не опасное для жизни и здоровья», - говорится в сообщении.

В СК России уточнили, что уголовное дело расследуется по статье 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти группой лиц). Подозреваемые задержаны.

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Telegram-канал Shot уточнил, что нападение на инспекторов ДПС произошло после того, как они попытались остановить превышавшую скорость машину «Лада», заподозрив, что водитель пьян.

Автомобиль свернул в село Раздолье, где сотрудники полиции и нашли трех молодых людей, которые, предположительно были в машине, потребовав проехать с ними в отдел. А когда инспекторы пригрозили применить силу, агрессивные парни налетели на них и избили, утверждает канал.

При этом на кадрах, опубликованных Shot, видно, что молодой человек на повышенных тонах спрашивает у сотрудников полиции, «кто они такие вообще?».

«В результате драки у одного из сотрудников перелом носа и сотрясение головного мозга, у другого - синяки», - утверждает канал.

Напомним, что 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Погибли свыше 20 человек, в том числе настоятель храма Покрова Николай Котельников. В ходе КТО силовики ликвидировали пятерых террористов. Двое из них были опознаны как дети уволенного после нападения главы Сергокалинского района Дагестана.