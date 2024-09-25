Названы фигуранты уголовного дела экс-мэра Сочи Копайгородского

Обыски проходят у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина, а также у бывшего заместителя мэра курорта Олега Бурлева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Бурулев был заместителем Копайгородского, некоторое время исполнял его обязанности после отставки последнего, но в августе ушел из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году и занимает ее по сей день.

Напомним, что Копайгородский был мэром с сентября 2019 по май 2024 года, после чего ушел в отставку по собственному желанию. После этого он решил принять участие в специальной военной операции как доброволец. 25 сентября СМИ сообщили о его задержании в Луганске в рамках уголовного дела. Дома у него прошли обыски.