Найдено тело 47-летней женщины, похищенной в Саратовской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. У погибшей было перерезано горло.

Личности похитителей пока не установили, проверяются все версии произошедшего, в том числе и личная месть. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что несколько мужчин в темной одежде и масках затолкали девушку в ее белую Toyota RAV4 и уехали в неизвестном направлении. Уезжая, похитители задели несколько автомобилей. Судя по видео с камер наблюдения, преступники прятались в кустах рядом со стоянкой и ждали пока предпринимательница припаркует автомобиль.

Известно, что тело девушки нашли сотрудники полиции. Она лежала в двух километрах от трассы.

Известно, что погибшую звали Наталья Алешникова, ей было 47 лет. В городе она владела клининговой компанией. 22 сентября женщина отмечала день рождения. Ее компаньон Юлия Щукина рассказала журналистам, что ничего подозрительного в жизни Алешниковой в последнее время не замечала. СМИ писали, что у следствия уже есть подозреваемые, но их имена не раскрываются в интересах следствия.