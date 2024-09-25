Задержан бывший мэр Сочи Копайгородский

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, незадолго до этого Копайгородский уехал добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Минувшей ночью его задержали в Луганске и доставили в Москву. Дома у него и у остальных фигурантов дела уже прошли обыски. На допросе оказалась и его жена — Анастасия Гредина. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Следствие занялось экс-мэром Сочи

Mash отмечает, что Копайгородский крайне обеспеченный человек. Во владении жены и ее родителей имеется недвижимость в Сочи на 724 млн рублей. Отцу Анастасии Дмитрию Гредину принадлежит парковка за 63 млн рублей, помещения для торговли за 79 млн рублей и торговые центры. У матери, Владилены Грединой, имеется квартира за 53 млн рублей, апартаменты в элитных комплексах Геленджика и Краснодара, бургерная и ресторан. У самой Анастасии – крупный земельный участок, несколько домов и два нежилых здания.

Напомним, что 39-летний Копайгородский был главой Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. Он заявлял, что намерен перейти на новое место работы. Сейчас должность занимает Андрей Прошунин.