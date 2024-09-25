В Кельне произошел взрыв

Взрыв произошел в многоквартирном доме на окраине города Кёльн на западе ФРГ (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Этот инцидент стал третьим в череде подобных, произошедших в городе с 16 сентября, пишет агентство DPA.

По его информации, взрыв произошел около 02:45 по местному времени (03:45 мск), в результате чего загорелось располагавшееся на первом этаже дома кафе. Из своих квартир были эвакуированы около 20 человек. Двое жителей дома получили легкие ранения и отравление угарным газом. Пожар был потушен к 04:00 (5:00 мск).

Агентство отмечает, что причина взрыва пока не установлена. Кроме того, правоохранители проверяют, связан ли этот инцидент с серией взрывов, произошедшей в Кёльне в течение последних двух недель. В настоящее время полиция разыскивает свидетелей происшествия.

В клубе в Кельне прогремел взрыв

16 сентября у клуба Vanity Club Cologne в Кёльне произошел взрыв, при котором пострадал один человек. Полиция опубликовала фото предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. 18 сентября взрыв произошел у магазина одежды. Кроме того, 22 сентября подобный инцидент произошел в общине Вахтберг, граничащей с Бонном и входящей в административный округ Кёльн. По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве малой мощности, поиски подозреваемых пока не привели к результату.

Правоохранительные органы полагают, что к инцидентам могут иметь отношение нидерландские организованные преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.