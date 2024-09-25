Пособников украинских телефонных мошенников задержали в Дагестане

Силовики задержали в Дагестане пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам. Предварительный ущерб составил более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, подозреваемые, используя поддельные документы, заключили с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии и получили многоканальные телефонные номера. После чего с помощью специального оборудования обеспечили доступ к системе связи гражданам Украины.

«С указанных номеров от имени сотрудников российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам. Предварительный ущерб от противоправной деятельности задержанных составляет более 100 млн рублей, при этом его окончательный размер может быть значительно выше», - подчеркнула Ирина Волк.

Она отметила, что задержание подозреваемых было проведено во взаимодействии с Федеральной службой безопасности России. Проверяется также версия об использовании полученных преступным путем денег для финансирования Вооруженных сил Украины.

В Дагестане возбуждено уголовное дело по части четвертой статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решением суда участники организованной группы заключены под стражу.

«Кроме того, в различных регионах по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел», – сообщила Ирина Волк.

Ранее стало известно, что мошенники украли у россиян рекордные 4.8 миллиарда рублей за второй квартал 2024 года. Таким образом, по данным Центробанка России, объем хищений примерно на 25% превысил средний показатель за последние четыре квартала. При этом банки сумели отразить 16,3 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 триллиона рублей.