Следствие занялось экс-мэром Сочи

Следственные действия проводятся в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В мае Копайгородский ушел в отставку с поста мэра Сочи, напоминает RT. Он возглавлял администрацию города с 2019 года. Градоначальник обратился с просьбой об отставке к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона поддержал решение.

По данным СМИ, бывший чиновник почти сразу отправился добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине. Источники сообщают, что Копайгородский служит в Луганской Народной Республике.

Ранее стало известно, что глава администрации города Сибая в Башкирии Азамат Юлдашбаев отправился на службу в зону специальной военной операции, напоминает «Радиоточка НСН».