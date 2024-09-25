В Мексике члены картеля похитили россиянина

Российского путешественника-экстремала Владимира Комарова похитили члены мексиканского картеля и отпустили на свободу через сутки. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

По данным Baza, связь с Комаровым пропала 24 сентября, когда он находился в районе Нуэво-Ларедо. Позже путешественник рассказал, что к его палатке, установленной неподалеку от дороги, подъехали неизвестные, допросили его, а затем увезли.

По словам Комарова, почти сутки его возили на машине по «разным странным местам». Отпустили его на следующий день ближе к ночи, высадив из машины недалеко от города Монтеррей. Члены картеля предупредили его, чтобы он больше не появлялся в Ларедо.

В 2024 году Комаров пропал в джунглях Колумбии почти на три месяца. На связь с близкими он вышел в апреле. Он смог добраться из Колумбии в Панаму через крупный участок неосвоенной территории - Дарьенский пробел, который называют одним из самых опасных мест в мире.

На пути россиянина несколько раз грабили, он падал с обрыва, ел змей и улиток, чтобы выжить, а в итоге заразился малярией. В Панаме путешественник попал в карантинный лагерь. В итоге на путешествие у Комарова ушло три месяца.