У вылетавшего из Нового Уренгоя самолета открылась дверь при взлете

У самолета, вылетевшего из Нового Уренгоя в Тюмень, во время взлета открылась дверь. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

По данным информационного ресурса, взлет воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» В734/М, REG/RA73067 с рейсом UTA542-IS прервался в 07:21 мск (09:21 по местному времени) из-за срабатывания сигнализации открытия двери.

В июне пьяный пассажир самолета открыл дверь аварийного выхода во время посадки в московском аэропорту Внуково. По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел во время рейса Сургут — Москва. Очевидцы рассказали, что одному из пассажиров стало жарко — он захотел быстрее покинуть самолет и не придумал ничего лучше, как дернуть ручку двери.

В январе этого года в Мехико пассажир рейса в Гватемалу вскрыл аварийный выход и выбрался на крыло самолета из-за духоты в салоне и задержки рейса на четыре часа.