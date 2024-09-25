СК объявил результаты экспертизы еды отравившейся семьи в Красной Сопке

Следователи получили предварительные результаты экспертизы продуктов, которые ела отравившаяся красноярская семья. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ, в пельменях и курице, изъятых в магазине, не нашли опасных веществ.

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Продукты проверяли на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности. Также опасных химикатов не оказалось в продуктах из дома семьи: в бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе и домашних яйцах. Кроме того, эксперты проверили образцы питьевой воды из дома и не выявили ничего подозрительного.

Основными версиями отравления семьи в СК назвали употребление продуктов с «неизвестным веществом общетоксического действия» и отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

Ранее в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет), а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось, что причиной отравления могли стать курица с приправой или пельмени на развес, купленные в магазине. По другой версии, семья могла отравиться химикатами, которые перепутали с приправами.

Число жертв отравления в Красноярском крае возросло до трех

Продукты и найденные в доме химикаты отправили на экспертизы. Мать рассказала, что не добавляла в еду «посторонних веществ» во время готовки. По словам женщины, она использовала приправу только при приготовлении курицы, при этом курицу дети не ели.

Позже в СК сообщили, что в пробах, взятых у членов семьи, нашли следы инсектицидного средства от насекомых - скорее всего, дихлофоса. Следователи подчеркнули, что исследования проводились в отношении аэрозольного дихлофоса. Позже в СК заявили, что говорить об отравлении семьи дихлофосом преждевременно. Медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заявлял, что распыленный в аэрозоли дихлофос не способен вызвать такие последствия.