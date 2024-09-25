Экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова переводят из тюремных портных в электрики. Ранее он трудился швеей и делал форму для бойцов специальной военной операции. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Стрелков не просил перевода, но от предложения не отказался. Сейчас он учится на электрика и трудится обметчиком в швейном цеху. К концу года экс-министр намерен просить о замене остатка срока на исправительные работы.

Возможно, что в ближайшем будущем он будет обслуживать швейные машины, кузнечное оборудование и токарные станки, передает Telegram-канал.

До этого Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону специальной военной операции из колонии в Кировской области. Отмечается, что он подавал прошение дважды. По его словам, один раз ему пришел отказ с мотивировкой «полковники нам не нужны».

Жена Стрелкова опровергла его освобождение

В конце августа управление ФСИН в Кировской области опровергло сообщения о признании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова склонным к побегу. Там подчеркнули, что данная информация не соответствуют действительности.