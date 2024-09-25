Фигурант дела о стрельбе в офисе Wildberries Висаригов может скрыться

Фигурант дела о стрельбе в офисе Wildberries А.З. Висаригов может скрыться от правоохранителей и попытаться оказать давление на следствие.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Также в документах выражаются опасения о возможном уничтожении фигурантом улик. До этого сообщалось, что напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение. 24 сентября стало известно, что участника конфликта у офиса Wildberries Игоря Коноплева отпустили на свободу на следующий день после того, как он был арестован на два месяца.

Сейчас Коноплев находится дома, его процессуальный статус неизвестен. Мужчина является известным бизнесменом и владеет долей в сети кофеен "Тревелерс кофе". 18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт.

Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на "Динамо". Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям. Всего Басманный суд Москвы арестовал 30 человек.