Найден канцерогенный кадмий в семечках в Петербурге

"Общественный контроль" обнаружил канцерогенный кадмий в продающихся в супермаркетах Санкт-Петербурга семенах подсолнечника. Об этом сообщается на сайте организации.

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Опасный металл был обнаружен в каждой десятой пачке семечек на полке магазинов Северной столицы. При инспекции также было выявлено, что каждая вторая пачка семечек весила меньше, чем заявлено на упаковке.

Кадмий имеет свойство накапливаться в организме и приводит к отравлениям разной степени, он является одним из самых токсичных тяжелых металлов.

Накапливаясь в теле человека, это ядовитое вещество поражает почки и нервную систему, а затем вытесняет из организма кальций, магний, цинк и нарушает минерализацию костей, а также блокирует синтез витамина D. Выведение кадмия из организма занимает от 10 до 30 лет. До этого сообщалось, что высокий уровень кадмия из-за курения увеличивает риск нарушений памяти.