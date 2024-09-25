В Москве найдено тело мужчины с ножевым ранением

Труп мужчины с признаками насильственной смерти найден на Боровском проезде Москвы, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на теле жертвы обнаружено ножевое ранение.

«В Боровском проезде обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. По предварительным данным, телесные повреждения причинены мужчине в ходе конфликта», — следует из сообщения.

Солнцевская межрайонная прокуратура инициировала доследственную проверку, идет установление лица, совершившего преступление. По итогам расследования будет возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что 32-летний гражданин США, работающий программистом в России, подозревается в убийстве своей 30-летней возлюбленной в подмосковном Одинцово. Пара остро обсуждала свои отношения на лестничной площадке. В ходе конфликта мужчина нанес девушке восемь ножевых ранений в область груди и рук, в результате чего она скончалась.

На севере Москвы обнаружили труп мужчины в иномарке

До этого бывшая журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова была приговорена к семи годам колонии за убийство сожителя. Из материалов дела следовало, что женщина нанесла ранения ножницами мужчине, в результате чего он умер. Погибшим оказался ранее судимый за тяжкие преступления Александр Самусев.